ليبيا تواصل التحضير لمواجهة تونس

أخبار ليبيا 24 – خاص

يواصل المنتخب الليبي لكرة القدم للمحليين تحضيراته قي معسكره في المغرب تحت إشراف المدرب الوطني جلال الدامجة .

وحققت ليبيا للمحليين، الفوز على فريق اتحاد طنجة المغربي، بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، في المباراة الودية التي أقيمت الثلاثاء، على أرضية ملعب طنجة الجانبي.

ثنائية المنتخب الليبي، سجلها كل من محمود عكاشة وطلحة رزق بطريقة مميزة .

وسيواصل منتخب ليبيا إجراء، عدد المباريات الودية، خلال معسكر استعدادا لخوض التصفيات القارية أمام تونس.

ويشرف على تدريب المنتخب الليبي للمحليين، المدرب جلال الدامجة، ويساعده سالم الجلالي وأكرم الهمالي، بجانب مدرب الحراس محمد البوسيفي.

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