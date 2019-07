نادي برشلونة يُحقق إيرادات قياسية خلال موسم 2018-2019

كشف نادي برشلونة أن عائداته المالية لموسم 2018-2019 بلغت 990 مليون يورو، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي الكتالوني الساعي إلى تحقيق إيرادات بقيمة مليار يورو بحلول عام 2021.

حيث أشار المتحدث باسم النادي، جوزيب فيفيس، على الموقع الرسمي لبرشلونة:

“مرة جديدة، يسرنا أن نلاحظ أن عائدات السنة المالية 2018-2019، بلغت 990 مليون يورو، وهو رقم قياسي للعام السادس توالياً لنادي برشلونة”.

هذا وارتفعت العائدات المالية لعملاق إسبانيا نحو 76 مليون يورو على مدار عام واحد، علماً أن موسم 2017-2018 سجل عائدات بقيمة 914 مليون يورو.

كما تابع المسؤول في نادي “البلوغرانا”:

“مع احتساب النفقات التي بلغت 973 مليون يورو، يكون الربح التشغيلي 17 مليوناً، وإذا تحدثنا عن صافي الربح بعد حسم الضرائب فإننا نصل إلى زهاء 4.5 مليون يورو”.

وترتبط زيادة الإيرادات التي تخطت بقليل توقعات سبتمبر التي أشارت إلى ربح بقيمة 960 مليون يورو لموسم 2018-2019، بالخطة الاستراتيجية التي تنهجها إدارة برشلونة للوصول إلى إيرادات بمليار يورو بحلول عام 2021.

