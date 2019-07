باريس سان جيرمان يُعلن تعاقده رسمياً مع لاعب من أصول عربية

كشف نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم أمس الأربعاء عن تعاقده رسمياً مع الموهبة، حسين التواتي، قادماً من نادي ليون.

حيث قال الفريق الباريسي عبر حسابه في “تويتر”:

“سان جيرمان سعيد بالإعلان عن التوقيع لحسين التواتي، الذي سيدافع عن ألوان الفريق خلال الموسمين المقبلين”.

وسيلعب التواتي البالغ 17 عاماً، مع فئة الشباب لفريق سان جيرمان قبل تصعيده للفريق الأول.

يُذكر أن التواتي ولد في فرنسا عام 2001، لأب مغربي وأم جزائرية، وتخرج في مدرسة ليون الفرنسية الشهيرة، ويلعب في مركز وسط الميدان الهجومي.

هذا ويحق لصاحب الـ17 عاماً، الاختيار بين 3 منتخبات لتمثيلها مستقبلاً وهي الجزائر، وفرنسا، والمغرب.

