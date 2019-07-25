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بوكا جونيورز يتألق بالليبرتادوريس 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب بوكا جونيورز الأرجنتيني على نظيره اتليتكو بارانا ينسي البرازيلي بهدف دون مقابل في المباراة التي استضافهما ملعب أرينا بايشادا لحساب ذهاب دور الستة عشر من بطولة كوبا ليبرتادوريس.

بدأت المباراة سريعة منذ صافرة البداية مع أفضلية نسبية للفريق الأرجنتيني الذي كاد أن يفتتح النتيجة في أكثر من مناسبة عن طريق الهجمات المرتدة.

وفي الشوط الثاني نزل الفريق البرازيلي بكل ثقله بغية تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه قبل أن يباغته لاعب وسط البوكا اليكسيس بهدف من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة الثالثة والثمانين وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء أضاع اتليتكو بارانا ينسي ركلة جزاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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