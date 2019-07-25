اخبار الرياضة

اسنسيو يغيب عن الملاعب 9 أشهر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة لاعبه ماركو اسينسيو بتمزق في الرباط الصليبي وذلك في مباراة النادي الملكي مع أرسنال الإنجليزي فجر الأربعاء بالولايات المتحدة الأمريكية والذي انتهى بفوز الريال بركلات الترجيح.

وقد أعلن النادي الملكي أن مدة غياب الدولي الإسباني قد تصل إلى تسعة أشهر مما يعني نهاية الموسم للاعب.
وأوضحت الكشوفات الطبية أن الإصابة مزدوجة وتسببت في تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي للركبة بعد التدخل القوي مع الجابوني إيميريك أوباميانج مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي ومن المنتظر أن يجري ماركو اسينسيو عملية جراحية في أقرب وقت ممكن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك