اسنسيو يغيب عن الملاعب 9 أشهر

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة لاعبه ماركو اسينسيو بتمزق في الرباط الصليبي وذلك في مباراة النادي الملكي مع أرسنال الإنجليزي فجر الأربعاء بالولايات المتحدة الأمريكية والذي انتهى بفوز الريال بركلات الترجيح.

وقد أعلن النادي الملكي أن مدة غياب الدولي الإسباني قد تصل إلى تسعة أشهر مما يعني نهاية الموسم للاعب.

وأوضحت الكشوفات الطبية أن الإصابة مزدوجة وتسببت في تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي للركبة بعد التدخل القوي مع الجابوني إيميريك أوباميانج مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي ومن المنتظر أن يجري ماركو اسينسيو عملية جراحية في أقرب وقت ممكن.

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