شليق يلتحق بتدريبات النصر

علمت 218 من مصدر خاص أن اللاعب فراس شليق سيصل غدا من طرابلس إلى بنغازي من أجل الالتحاق بتدريبات النصر بعدما اتفقت معه الإدارة للاستمرار لموسم جديد.

وأنهت إدارة النصر اتفاقاتها مع مجموعة من اللاعبين من بينهم ربيع اللافي الذي عاد لصفوف الفريق، بينما أضاف المصدر ذاته لـ218 أن الإدارة مازالت تتفاوض مع أسامة البدوي حتى يلتحق بالتدريبات ويكون ضمن الأسماء التي ستشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه النصر في دوري أبطال أفريقيا تيمبتي موكاف من أفريقيا الوسطى شهر أغسطس القادم، ويستعد للمعترك الأفريقي هذه الأيام بقيادة مدربه محمد الككلي ومساعده علاء نجم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية