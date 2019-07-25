اخبار الرياضة

ألينا غاضب من برشلونة بسبب دي يونغ

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب كارليس ألينيا لاعب برشلونة عن عدم علمه بإعطاء رقم قميصه 21 للوافد الجديد فرنكي دي يونغ وعبّر عن استيائه وعدم رضاه على ما فعلته إدارة البلوغرانا.

ونقلت ”ماركا” الإسبانية تصريحا للاعب الشاب حيث قال “لم يكن الأمر جيدًا معي، فالنادي وعد دي يونج بالرقم 21 دون أن يخبرني”.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن لا مشاكل بين لاعب اياكس امستردام المنضم حديثا لبرشلولة وأليينا لكن اعتراض الأخير على الطريقة التي تعامل بها النادي الكتالوني مع الأمر.

وأكد نفس المصدر على لسان كارليس أن الموضوع كان سينتهي بود لو تحدث فيه مع دي يونغ وتفاهموا فيما بينهم وأعطاه رقمه.

ولام كارليس نفسه كثيرا ولمح أن برشلونة استغل طيبته، وقال “أعلم أن الأمر كان خطأً في حقي، لطالما كنت جيدًا مع النادي”.

وأسندت إدارة البلوغرانا رقم 19 لألينا بدلا عن رقمه 21 الذي أصبح ملكا لدي يونغ بعد انضمامه للفريق الإسباني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك