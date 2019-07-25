ألينا غاضب من برشلونة بسبب دي يونغ

أعرب كارليس ألينيا لاعب برشلونة عن عدم علمه بإعطاء رقم قميصه 21 للوافد الجديد فرنكي دي يونغ وعبّر عن استيائه وعدم رضاه على ما فعلته إدارة البلوغرانا.

ونقلت ”ماركا” الإسبانية تصريحا للاعب الشاب حيث قال “لم يكن الأمر جيدًا معي، فالنادي وعد دي يونج بالرقم 21 دون أن يخبرني”.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن لا مشاكل بين لاعب اياكس امستردام المنضم حديثا لبرشلولة وأليينا لكن اعتراض الأخير على الطريقة التي تعامل بها النادي الكتالوني مع الأمر.

وأكد نفس المصدر على لسان كارليس أن الموضوع كان سينتهي بود لو تحدث فيه مع دي يونغ وتفاهموا فيما بينهم وأعطاه رقمه.

ولام كارليس نفسه كثيرا ولمح أن برشلونة استغل طيبته، وقال “أعلم أن الأمر كان خطأً في حقي، لطالما كنت جيدًا مع النادي”.

وأسندت إدارة البلوغرانا رقم 19 لألينا بدلا عن رقمه 21 الذي أصبح ملكا لدي يونغ بعد انضمامه للفريق الإسباني.

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