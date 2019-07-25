الترجي التونسي يعسكر في المنستير

دخل الترجي الرياضي التونسي منذ يوم الإثنين الماضي معسكرا تدريبيا في مدينة المنستير التونسية تحضيرا للموسم الجديد.

وضم معسكر الترجي جميع اللاعبين باستثناء السداسي الدولي الذي شارك في كأس الأمم الأفريقية في مصر.

ويجري أبناء المدرب معين الشعباني أكثر من حصة تدريبية في اليوم من خلال هذا المعسكر والذي سيستمر مدة أسبوع، ويأمل الإطار الفني لإعداد اللاعبين بشكل مثالي قبل انطلاق الموسم المقبل خاصة أنهم خاضوا مارثونا من المباريات استمر أكثر من عام دون توقف.

ويشارك لاعبنا الدولي حمدو الهوني رفقة فريقه الترجي في هذه التحضيرات بعد الإجازة التي أخذها الشهر الماضي بسبب زواجه.

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