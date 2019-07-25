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دعم مالي للرياضيين الليبيين في دورة الألعاب الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية تنفيذ القرار رقم 67 بشأن دعم الرياضيين الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأفريقية التي يحتضنها المغرب شهر أكتوبر القادم.

ووفق القرار ستقدم الأولمبية الليبية منحة مالية تقدر بحوالي 2000 دينار ليبي لكل رياضي ليتمكن اللاعبون من تهيئة أنفسهم للبطولة في مرحلة الإعداد الحالية التي تجرى بإشراف الاتحادات الرياضية.

وتشارك ليبيا في دورة الألعاب الأفريقية بـ13 لعبة ووفد مكون من 51 شخصا بينهم 28 رياضيا، حيث سيكون عزالدين القاضي رئيسا للوفد بصفته عضوا في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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