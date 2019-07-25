دعم مالي للرياضيين الليبيين في دورة الألعاب الأفريقية

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية تنفيذ القرار رقم 67 بشأن دعم الرياضيين الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأفريقية التي يحتضنها المغرب شهر أكتوبر القادم.

ووفق القرار ستقدم الأولمبية الليبية منحة مالية تقدر بحوالي 2000 دينار ليبي لكل رياضي ليتمكن اللاعبون من تهيئة أنفسهم للبطولة في مرحلة الإعداد الحالية التي تجرى بإشراف الاتحادات الرياضية.

وتشارك ليبيا في دورة الألعاب الأفريقية بـ13 لعبة ووفد مكون من 51 شخصا بينهم 28 رياضيا، حيث سيكون عزالدين القاضي رئيسا للوفد بصفته عضوا في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية.

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