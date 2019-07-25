مانشستر يفوز على توتنهام بكأس الأبطال الدولية

فاز مانشستر يونايتد على مواطنه توتنهام هوتسبير 2-1 ضمن كأس الأبطال الدولية المقامة حاليا في الصين استعدادا للموسم الكروي المقبل.

وافتتح نتيجة اللقاء الإنجليزي الفرنسي أنتوني مارسيال لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 21 لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

عدل لوكاس مورا لتوتنهام بالفترة الثانية في الدقيقة 65 وأعاد المواجهة للصفر إلى أن وصل التوقيت للدقيقة 81 حينها رجح أنخيل غوميز بتسجيله ثاني أهداف المانيو.

وحاول مدربا الفريقين أولي جونار سولسكاير وماوريسيو بوكيتينو إقحام أكبر عدد من اللاعبين في هذا اللقاء ليصلا للتشكيلة الأساسية والمثالية التي سيعتمدانها خلال الموسم المقبل في انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

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