الأهلي المصري بطلا للدوري الممتاز

كان ملعب برج العرب شاهدا على تتويج النادي الأهلي المصري بلقب البطولة المحلية للمرة الواحدة والأربعين في تاريخه في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تتويج المارد الأحمر بعد فوزه على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

افتتاح الأهداف كان بأقدام تونسية من داخل الملعب الفرعوني بعد أن زار علي معلول شباك الخصم في الدقيقة السادسة والعشرين من الشوط الأول.

الشوط الثاني لم يكتف الأهلاوية بالهدف اليتيم وزادوا الغلة مرتين عن طريق حسين الشحات الذي بدأ ثنائيته في الدقيقة الثالثة بعد الستين ثم زاد من أوجاع ذئاب الجبل وثتى حصيلته بعد ذلك بثماني دقائق.

وقبل أن يعلن الحكم عن النهائية سجل التونسي سيف الدين الجزيري للمقاولون العرب هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ليصبح الأهلي المصري بطل النسخة رقم ستين ويضم إلى خزائنه البطولة رقم واحد وأربعين بعد صراع شرس بين المارد الأحمر والزمالك وبيراميدز الذين شكلوا تهديدا حقيقيا على فريق القرن.

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