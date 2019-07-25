الفردوس بطلا لكأس السلام للكرة المصغرة

تحصل فريق الفردوس للكرة المصغرة على لقب بطولة السلام والتي احتضنتها مدينة زليتن تحديدا بملعب المونديال.

ولعب فريق الفردوس المباراة النهائية أمام فريق رواسي وتفوق بـ3-1 وبحضور حشد من المتابعين من عشاق اللعبة في مدينة زليتن.

وعلى صعيد الفرق المشاركة بالبطولة وصل العدد إلى 11 فريقا وزعوا على 3 مجموعات حيث تحصل وليد بوكرحومة على جائزة أفضل لاعب وهو يمثل ألوان فريق رواسي.

وأقيمت البطولة في الأيام الماضية بمشاركة عدد كبير من أبرز لاعبي زليتن ومصراتة والخمس ومسلاتة وبمتابعة من قبل المدرب الجديد للمنتخب الوطني للكرة المصغرة عبدالباسط عكروت.

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