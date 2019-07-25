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بعثة الأهلي بنغازي تتجه إلى تونس لخوض معسكر تحضيري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتوجه فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم إلى تونس لخوض معسكر تحضيري تمهيدا لمشاركته في البطولة العربية للأندية الأبطال بعدما وقع عليه الاختيار من قبل الاتحاد العربي ممثلا لليبيا في هذه النسخة.

ودشن الفريق تدريباته الأيام القليلة الماضية في مقره التاريخي بحي الزيتون بحضور غالبية لاعبيه ومدربه الجزائري رشيد بلحوت الذي استمر عقده رفقة الفريق لموسم جديد.

ولم تعلن إدارة قطاع كرة القدم بالنادي حتى الآن عن تفاصيل البرنامج الاستعدادي في تونس إذا ماكان سيحتوي على مباريات ودية ومدة مكوث الفريق هناك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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