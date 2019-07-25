بعثة الأهلي بنغازي تتجه إلى تونس لخوض معسكر تحضيري

يتوجه فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم إلى تونس لخوض معسكر تحضيري تمهيدا لمشاركته في البطولة العربية للأندية الأبطال بعدما وقع عليه الاختيار من قبل الاتحاد العربي ممثلا لليبيا في هذه النسخة.

ودشن الفريق تدريباته الأيام القليلة الماضية في مقره التاريخي بحي الزيتون بحضور غالبية لاعبيه ومدربه الجزائري رشيد بلحوت الذي استمر عقده رفقة الفريق لموسم جديد.

ولم تعلن إدارة قطاع كرة القدم بالنادي حتى الآن عن تفاصيل البرنامج الاستعدادي في تونس إذا ماكان سيحتوي على مباريات ودية ومدة مكوث الفريق هناك.

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