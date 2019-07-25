برشلونة يرفض الفيس مجددا

قالت صحيفة “سبورت” اليومية الإسبانية إن نجم منتخب البرازيل داني الفيس قد تواصل فعليا مع رئيس نادي برشلونة جوسيت بارتوميو وتحدثا حول إمكانية عودته للنادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن بارتوميو قد طرح هذا الخيار بالفعل على اللجنة الفنية للنادي واقترح بيع نيلسون سيميدو هذا الصيف، مقابل 50 مليون يورو، وضم ألفيس دون تكلفة، لكن الأمانة الفنية رفضت هذا الخيار بسبب عمر الفيس الذي يبلغ 36 عاما.

وكان داني الفيس قد رفض التجديد لباريس سان جيرمان إذ يعد من أبرز الأظهرة على مستوى العالم وتوج مؤخرا بجائرة أفضل لاعب في كوبا أميركا 2019.

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