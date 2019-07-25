اخبار الرياضة

بن عامر: الأهلي بنغازي يسعى لـ”استعدادات قصوى”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر المركز الإعلامي للنادي الأهلي بنغازي تصريحا للمدير الرياضي معتز بن عامر قال فيه إن الأهلي يسعى لرفع وتيرة استعداداته للدرجة القصوى رغم انطلاقها متأخرة لذلك اختارت الإدارة إقامة معسكر في تونس.

وأضاف بن عامر أنهم يرغبون في تقديم موسم مميز والبداية ستكون بالمشاركة في البطولة العربية للأندية.

وعن الأنباء المنتشرة حول رغبة مشجع أهلاوي في دفع ملبغ مليون دينار للتعاقد مع معتز المهدي قال بن عامر إن هذا الموضوع غير صحيح وإن كان هناك من سيدعم النادي فإنه سيكون عن طريق الإدارة والأولوية ستكون للبنية التحتية للنادي.

لكن بن عامر أكد أن إدارة الأهلي بنغازي تواصلت مع معتز المهدي دون أن يتفقوا حتى الآن على القيمة المالية للعقد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك