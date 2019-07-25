بن عامر: الأهلي بنغازي يسعى لـ”استعدادات قصوى”

نشر المركز الإعلامي للنادي الأهلي بنغازي تصريحا للمدير الرياضي معتز بن عامر قال فيه إن الأهلي يسعى لرفع وتيرة استعداداته للدرجة القصوى رغم انطلاقها متأخرة لذلك اختارت الإدارة إقامة معسكر في تونس.

وأضاف بن عامر أنهم يرغبون في تقديم موسم مميز والبداية ستكون بالمشاركة في البطولة العربية للأندية.

وعن الأنباء المنتشرة حول رغبة مشجع أهلاوي في دفع ملبغ مليون دينار للتعاقد مع معتز المهدي قال بن عامر إن هذا الموضوع غير صحيح وإن كان هناك من سيدعم النادي فإنه سيكون عن طريق الإدارة والأولوية ستكون للبنية التحتية للنادي.

لكن بن عامر أكد أن إدارة الأهلي بنغازي تواصلت مع معتز المهدي دون أن يتفقوا حتى الآن على القيمة المالية للعقد.

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