الأهلي بنغازي يصل تونس بانتظار قرعة البطولة العربية

غادر فريق المشوار الطويل الذي وقع عليه الاختيار من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم ليمثل ليبيا في بطولة الأندية في نسخته الجديدة إلى تونس بقيادة مدربه الجزائري رشيد بلحوت وبتواجد غالبية الأسماء التي ستمثله في البطولة العربية والموسم الجديد.

مدير قطاع كرة القدم بالنادي معتز بن عامر طالب مشجعي النادي بالوقوف إلى جانب فريقهم ودعمه في هذه المرحلة حتى يظهر بصورة طيبة في البطولة العربية والموسم الجديد لكرة القدم إن انطلق في موعده بحسب إعلان اتحاد الكرة.

الأهلي بنغازي ودع قبل أيام مدافعه احمد شلبي الذي قرر خوض تجربة الاحتراف في نادي الاتحاد السكندري بعد تدرجه في الفئات السنية وصولا للفريق الأول بالنادي.

المهمة لن تكون سهلة على الأهلي فالفريق أسوة بباقي الأندية الليبية يعاني من توقف الممتاز وعدم انتظام حركة كرة القدم في البلاد لكن العزيمة الأهلاوية التي تظهر دائما في الأوقات الصعبة أهم مايعول عليه المشجعون والجهاز الإداري للنادي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية