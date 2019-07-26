الاتحاد يطمح لتجاوز الأدوار التمهيدية في الكونفدرالية

بدأ الاتحاد تحضيراته للمغامرة الأفريقية ببطولة الكونفدرالية ساعيا لتجاوز الأدوار التمهيدية ولم لا، لكن الوصول لنقطة بعيدة رغم توقف نشاط الممتاز المعضلة الأكبر التي ستواجه ممثلي ليبيا أفريقيا وعربيا.

البلجيكي ايفان مارتن يشرف على تدريبات الاتحاد ومدرب الحارس المصري إيهاب جلال بحسب الصفحة الرسمية سينضم للفريق نهاية شهر يوليو الحالي.

الفريق تعاقد أيضا مع لاعب أبوسليم أيوب حمدي وضم إلى صفوفه عبدالعزيز الصويعي لاعب فريق الأولمبي وكانت الصفقة الأخيرة بالتعاقد مع مهاجم الصقور السابق محمد المريمي لمدة ثلاث سنوات.

وسيواجه الاتحاد خصمه فريق الجيش الوطني من النيجر وفي حال تأهل وبنسبة كبيرة سيلتقي فريق حسنية أكادير المغربي في الدور الثاني من الكونفدرالية.

الاتحاد فقد سالم روما مهاجمه السابق الذي انتقل إلى حرس الحدود المصري بجانب مدافعه الآخر أحمد التربي وسيحاول بقوة التألق في المعترك الأفريقي وتحدي الظروف القاهرة التي تمر بها الكرة الليبية إجمالا.

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