المعروق: الطائرة الشاطئية مستعدة لدورة الألعاب الأفريقية

قال لاعب المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية فؤاد المعروق في تصريحات صحفية إنه وزميله سلطان الهويش جاهزون للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية التي ستقام في المغرب نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف المعروق أن المنتخب الوطني سيدخل في معسكر مغلق الأيام القليلة القادمة في إحدى المدن الليبية قبل التوجه إلى المغرب وبداية المشاركة الأفريقية والتي بحسب وصفه لن مشاركة منتخبات قوية باستثناء المغرب المستضيفة وتونس البطلة.

وأثنى معروق على المشاركة الليبية في بطولة الشفار بتونس والتي وصل خلالها المنتخب إلى الدور نصف النهائي في البطولة قبل أن يخسر أمام المنتخب التونسي منظمة الحدث وبطل النسخة أيضا.

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