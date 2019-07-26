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المعروق: الطائرة الشاطئية مستعدة لدورة الألعاب الأفريقية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال لاعب المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية فؤاد المعروق في تصريحات صحفية إنه وزميله سلطان الهويش جاهزون للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية التي ستقام في المغرب نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف المعروق أن المنتخب الوطني سيدخل في معسكر مغلق الأيام القليلة القادمة في إحدى المدن الليبية قبل التوجه إلى المغرب وبداية المشاركة الأفريقية والتي بحسب وصفه لن مشاركة منتخبات قوية باستثناء المغرب المستضيفة وتونس البطلة.

وأثنى معروق على المشاركة الليبية في بطولة الشفار بتونس والتي وصل خلالها المنتخب إلى الدور نصف النهائي في البطولة قبل أن يخسر أمام المنتخب التونسي منظمة الحدث وبطل النسخة أيضا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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