الزاوية تشهد استعراضاً كبيراً للدراجات النارية 

أقامت (مجموعة الغربية للسيارات الصحراوية والدراجات النارية) بمدينة الزاوية يوم أمس الخميس استعراضاً كبيراً للدراجات النارية وذلك بمشاركة بعض شباب طرابلس المزاولين لهذا النوع من الرياضات الميكانيكية.

وتسعى هذه المجموعة لإقامة المزيد من السباقات الاستعراضية خلال الأيام القادمة خاصة بمدن المنطقة الغربية “الزاوية وصبراتة وصرمان”.

وكانت مجموعة الغربية للرياضات الميكانيكية قد تلقت هذا الصيف دعوات خارجية للمشاركة في مهرجانات وسباقات دولية بتونس والجزائر لكنها اعتذرت عن المشاركة بسبب الوضع الأمني وأيضاً عدم تجاوب الجهات المسئولة بالاتحاد الليبي للرياضات الميكانيكية.

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