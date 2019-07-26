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الترجي يمدد عقد المحترف الليبي محمد الغول  

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مدد نادي الترجي تعاقده مع المحترف الليبي في الكرة الطائرة محمد الغول لموسم جديد بعد الأداء المميز الذي قدمه الموسم الماضي وتكلل بمساعدة الفريق في الحصول على الدوري التونسي للكرة الطائرة.

ويبلغ المحترف الليبي الشاب من العمر 24 عاما وقدم مستويات عالية في السابق رفقة ناديه السويحلي في البطولات العربية والأفريقية ماجعل الفريق التونسي يخطف بطاقته الموسم الماضي ليقرر تمديد عقده والاستفادة من خدماته.

وعلى غرار الغول تسعى إدارة الترجي للحفاظ على لاعبي الكرة الطائرة في ناديها حيث جددت عقد اللاعب مهدي الشيخ منذ أيام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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