الترجي يمدد عقد المحترف الليبي محمد الغول  

مدد نادي الترجي تعاقده مع المحترف الليبي في الكرة الطائرة محمد الغول لموسم جديد بعد الأداء المميز الذي قدمه الموسم الماضي وتكلل بمساعدة الفريق في الحصول على الدوري التونسي للكرة الطائرة.

ويبلغ المحترف الليبي الشاب من العمر 24 عاما وقدم مستويات عالية في السابق رفقة ناديه السويحلي في البطولات العربية والأفريقية ماجعل الفريق التونسي يخطف بطاقته الموسم الماضي ليقرر تمديد عقده والاستفادة من خدماته.

وعلى غرار الغول تسعى إدارة الترجي للحفاظ على لاعبي الكرة الطائرة في ناديها حيث جددت عقد اللاعب مهدي الشيخ منذ أيام.

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