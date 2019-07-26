المروج يواصل نتائجه الإيجابية بفوز على مختلط طبرق

حقق فريق المروج الأول لكرة القدم نتيجة الفوز على حساب مختلط طبرق بـ3-2 في مباراة ودية احتضنها ملعب نادي الصقور في مدينة طبرق.

وجاءت أهداف المروج بواسطة لاعبيه مهند امطول ورياض الرابطي وتوندي عبدالعزيز، ليواصل المروج نتائجه الإيجابية استعدادا لتصفيات الصعود من دوري الدرجة الأولى إلى الممتاز، والتي أعلن عنها اتحاد الكرة شهر أغسطس المقبل.

ويمتلك فريق المروج حظوظا كبيرة في التأهل للممتاز، حيث لم يتوقف الفريق عن الاستعداد طوال المدة الماضية، وتوج بلقب بطولة بنغازي الودية شهر رمضان الماضي والتي أقيمت باستضافة نادي السواحل.

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