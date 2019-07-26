غريميو يضع قدماً في ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس

اقترب غريميو البرازيلي من التأهل إلى ربع نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس بعدما تغلب على ضيفه ليبرتاد بهدفين دون مقابل في ذهاب ثمن نهائي المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، وفي أول دقائق الشوط الثاني تعرض لاعب غريميو بيدرو جيروميل للطرد، ورغم النقص العددي إلا أن الفريق البرازيلي نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الحادية والسبعين عن طريق دييجو تارديلي.

وقبل نهاية المباراة بست دقائق عمق ديفيد دي براز أوليفيرا تقدم غيريمو ليضع قدماً في دور الثمانية، حيث سيلتقي الفريقان في مباراة الإياب في الثاني من أغسطس المقبل.

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