دجوكوفيتش ينسحب من بطولة مونتريال للأساتذة

أعلن المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش انسحابه من المشاركة في بطولة مونتريال لتنس الأساتذة، وذلك لدخوله في مرحلة التعافي بعد التتويج ببطولة ويمبلدون.

وقال دجوكوفيتش إنه يريد الحصول على المزيد من الراحة الإضافية بعد الفترة الصعبة، ومنح نفسه الوقت الأكبر قبل العودة للمنافسات من جديد.

وأضاف اللاعب الصربي أنه يتطلع للعودة لخوض بطولة مونتريال الكندية من جديد العام المقبل، وانضم دجوكوفيتش إلى قائمة المنسحبين من البطولة بعد الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو والسويسري روجر فيدرر، فيما سيخوض الإسباني رافائيل نادال غمار البطولة في النسخة الحالية.

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