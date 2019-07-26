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دجوكوفيتش ينسحب من بطولة مونتريال للأساتذة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش انسحابه من المشاركة في بطولة مونتريال لتنس الأساتذة، وذلك لدخوله في مرحلة التعافي بعد التتويج ببطولة ويمبلدون.

وقال دجوكوفيتش إنه يريد الحصول على المزيد من الراحة الإضافية بعد الفترة الصعبة، ومنح نفسه الوقت الأكبر قبل العودة للمنافسات من جديد.

وأضاف اللاعب الصربي أنه يتطلع للعودة لخوض بطولة مونتريال الكندية من جديد العام المقبل، وانضم دجوكوفيتش إلى قائمة المنسحبين من البطولة بعد الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو والسويسري روجر فيدرر، فيما سيخوض الإسباني رافائيل نادال غمار البطولة في النسخة الحالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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