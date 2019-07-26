“ديربي مدريد” لأول مرة خارج الملاعب الأوروبية

يلتقي ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد ببطولة الكأس الدولية للأبطال الودية والتي يلعب للمرة الأولى خارج أوروبا وتحديداً بولاية نيوجيرسي الأميريكية استعداداً للموسم الجديد.

ويسعى أتلتيكو مدريد وخلال تحضيراته للموسم المقبل بقيادة مدربه دييغو سيميوني لعمل توليفة بين لاعبيه الجدد بعد تعويض الراحلين، حيث تغلب الفريق في مباراته الأخيرة على غوادالاخارا المكسيسكي بركلات الترجيح.

من جهة أخرى يأمل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إنهاء مرحلة الاستعدادات بالشكل المطلوب قبل قص شريط الموسم الجديد، رغم الإصابات التي تعرض لها نجوم الميرينغي بغياب ماركو أسينسيو لمدة طويلة إضافة إلى ماركو دياز والفرنسي فيرلاند ميني المنضم حديثاً للفريق.

وعزز الفريقان صفوفهما بعديد الصفقات حيث ضم وصيف الليغا الموسم الماضي فريقه بسبعة لاعبين، أبرزهم البرتغالي جواو فيكليس من بنفيكا البرتغالي والظهير الإنجليزي كيران تريبيير ولاعب الوسط الإسباني ماركوس يورنتي لاعب غريمه ريال مدريد، فيما كان أبرز انتدابات الفريق الملكي الصيفية تعاقده مع البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني والبرازليين رودريغو وإيدير ميليتاو والظهير الفرنسي فيرلاند ميندي.

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