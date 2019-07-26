اخبار الرياضة

أرسنال يعزز صفوفه بالتعاقد مع سيبايوس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن أرسنال الإنجليزي تعاقده مع لاعب وسط ريال مدريد داني سيبايوس لموسم واحد على سبيل الإعارة.

وأكد الغانارز توقيعه مع اللاعب رسمياً وتقديمه إلى وسائل الإعلام في العاصمة لندن ليعوض رحيل الويلزي آرون رامزي المنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، حيث يعد اللاعب صاحب الـ22 عاماً هدفاً لعديد الأندية الأوروبية وعلى رأسها توتنهام هوتسبير.

وخاض لاعب الوسط 56 مباراة مع الميرينغي في جل البطولات منذ وصوله في 2017 قادماً من ريال بيتيس، وساهم سيبايوس بفوز منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً ببطولة أمم أوروبا الشهر الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك