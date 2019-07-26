أرسنال يعزز صفوفه بالتعاقد مع سيبايوس

أعلن أرسنال الإنجليزي تعاقده مع لاعب وسط ريال مدريد داني سيبايوس لموسم واحد على سبيل الإعارة.

وأكد الغانارز توقيعه مع اللاعب رسمياً وتقديمه إلى وسائل الإعلام في العاصمة لندن ليعوض رحيل الويلزي آرون رامزي المنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، حيث يعد اللاعب صاحب الـ22 عاماً هدفاً لعديد الأندية الأوروبية وعلى رأسها توتنهام هوتسبير.

وخاض لاعب الوسط 56 مباراة مع الميرينغي في جل البطولات منذ وصوله في 2017 قادماً من ريال بيتيس، وساهم سيبايوس بفوز منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً ببطولة أمم أوروبا الشهر الماضي.

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