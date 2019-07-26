برشلونة يستعين بكلويفرت لإدارة “لاماسيا”

أعلن برشلونة الإسباني تعيين لاعبه الهولندي السابق باتريك كلويفرت رئيساً جديداً لأكاديمية لاماسيا المسؤولة عن تكوين اللاعبين الشبان بالنادي الكاتالوني بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت صحفية “سبورت” الكاتالونية في تقريرها بأن كلويفرت وقع عقداً لمدة عامين حتى عام 2021 بمقر النادي الكاتالوني، ليصبح رئيس الأكاديمية الأكثر تصديراً للمواهب الشابة في كرة القدم الأوروبية.

وشغل الهولندي كلويفرت منصب المدرب العام للمنتخب الكاميروني مع مواطنه كلارنس سيدورف قبل إقالة الطاقم الفني عقب توديع كأس أمم أفريقيا من دور الستة عشر.

وتتمثل مهام باتريك كلويفرت مع أكاديمية لاماسيا في اجتماع مع المدربين المسؤولين عن كل الفئات العمرية بالأكاديمية.

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