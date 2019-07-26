الفيفا تحدد موعد مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية للعام الحالي، وذكر موقع الفيفا الرسمي أن كأس العالم للأندية سيقام خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الحادي والعشرين من ديسمبر المقبل في قطر.

وستشارك أندية ليفربول الإنجليزي المتوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي إضافة إلى بطل قارة أوقيانوسيا هينجين سبورت، وبطل الكونكاكاف فريق مونتيري المكسيكي.

وسيتم سحب قرعة مباريات البطولة بمدينة زيوريخ السويسرية في السادس عشر من سبتمبر المقبل حيث سيلعب ليفربول إضافة إلى بطل كوبا ليبرتادوريس المنتظر في الدور نصف النهائي، فيما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث في نفس يوم المباراة النهائية، فيما ستلعب مباراة تحديد المرتبة الخامسة في السابع عشر من ديسمبر.

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