الشلماني: نأمل عودة الدوري.. ومدرب أجنبي سيقود الفرسان

قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني في تصريحات خاصة لـ218 إن اتحاد الكرة وفر كل الإمكانيات لمنتخب المحليين لخوض تصفيات الشان في شهر أغسطس المقبل، كما وجه شكره للاتحاد المغربي لكرة القدم الذي قدم عديد التسهيلات.

وأكد الشلماني في تصريحاته الخاصة أن لجنة المنتخبات ستعمل على خلق توازن بين المنتخب الأول ومنتخب المحليين قبل خوض تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

وأضاف الشلماني أنه يسعى رفقة الاتحاد الليبي إلى توفير طاقم فني أجنبي للمنتخب الوطني الأول في حال توفر الدعم، وأثنى في الوقت ذاته على مجهودات مدرب فرسان المتوسط الحالي جلال الدامجة الذي قبل المهمة في هذا الوقت الحرج، مؤكدا أنه لم يقلل يوما من قدرات المدرب الوطني، ليضرب مثالا على منتخبي الجزائر والسنغال اللذين قادهما مدربان محليان لنهائي أمم أفريقيا 2019.

وتطرق رئيس الاتحاد الليبي من خلال حديثه لبرنامج “LIVE” الذي يبث على شاشة “218NEWS” إلى الدوري الليبي، حيث قال إنهم يسعون لانطلاقه في أقرب وقت ممكن في حال استقرار الوضع الأمني في البلاد. مضيفا أنهم في الأساس غير راضين على توقفه، لكن الظروف الأمنية الدائرة في ليبيا هي من أجبرتهم على ذلك.

وأوضح الشلماني عن انتخابه في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأن ليبيا لم تحصل على هذا المقعد منذ ثلاثين عاما، حيث كان آخر مرة عام 1988 مشيرا إلى أن العام الماضي تحصل عليه رئيس الاتحاد السابق بالتزكية، مضيفا أن المنافسة هذا العام كانت شديدة بينه وبين ممثل الاتحاد الجزائري، والذي طلب منه من خلال برنامج لايف أن يقدم اعتذارا للشعب الليبي على تصريحاته المسيئة لكرة القدم الليبية، لكنه هنأ في الوقت ذاته المنتخب الجزائري الذي توج في كأس إفريقيا.

كما لم ينسَ الشلماني شكر كل الاتحادات الصديقة التي دعمته في انتخابات المكتب التنفيذي ومنها المغرب وتونس وموريتانيا، والتي جعلته يفوز بفارق مريح على منافسه الجزائري.

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