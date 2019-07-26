نجم لـ218: أكثر من 50 مشاركة إفريقية دون ألقاب

قال الصحفي الرياضي عبدالرحيم نجم في تصريحات خاصة لـ218 إنه يتمنى التوفيق للأندية الليبية في المشاركات الخارجية، لكنه أكد أن كرة القدم هي مقدمات تؤدي إلى نتائج ولاتعتمد فقط على “القرينتا”، خاصة أنه بمشاركة الاتحاد والنصر هذا الموسم في البطولات الإفريقية تكون ليبيا قد وصلت إلى المشاركة رقم 51 برصيد صفري من الألقاب، باستثناء بعض النتائج التي حققتها الأندية في أوقات متفرقة.

وقال نجم إن النصر دائما مايعاني من أزمة تمويل، وهذا ما أثّر عليه طيلة السنوات الماضية وأدى إلى خروج نجومه، ولكنه أكد أن النصر يملك مدربين ممتازين في الفئات السنية، وما يؤكد ذلك استفادة النصر كثيرا من أبناء النادي، وعبر نجم عن تفاؤله بتجاوز النصر منافسه من أفريقيا الوسطى في الدوري التمهيدي، مشيرا إلى أنه قد يواجه مشاكل في الدور المقبل أمام الأندية المغربية.

وأشار الصحفي الرياضي عبدالرحيم نجم إلى أن الاتحاد ولأول مرة منذ سنوات يعاني من أزمة مالية ربما ستربك الفريق في هذه المشاركة الأفريقية، خاصة أن الاتحاد كان يحظى باستقرار إداري ومالي طيلة الأعوام الماضية، لكنه توقع أن يتجاوز الاتحاد نظيره، الشرطة النيجري في الدور التمهيدي من الكونفدرالية الأفريقية ولكن عليه ترتيب أوراقه في الدور الثاني إذا ما أراد الاستمرار.

وقال نجم إن الأهلي بنغازي المقبل على المشاركة العربية يبدو أفضل حالا، خاصة أن لديه الوقت الكافي للاستعداد، مشيرا إلى أن الأهلي قادر على المواصلة ويعرف جيدا أجواء المشاركة الخارجية.

واختتم الصحفي الرياضي المخضرم تصريحاته بالحديث عن الدوري الممتاز الذي توقع أنه لن ينطلق في شهر سبتمبر المقبل، كما أعلن اتحاد الكرة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

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