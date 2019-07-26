ترتيب مشرفة لليبيا في بطولة “الكيوكوشنكاي” التنشيطية

بنغازي 26 يوليو 2019 (وال) – تحصل اللاعيبين المشاركين في بطولة “الكيوكوشنكاي” التنشيطية بنادي فري رن على الترتيب الأولى .

وقال المدرب وليد عكازه الذي عرف عبر كلمته باللعبة بإنها إحدى ألعاب الكاراتيه المنتشرة في اليابان وهى تعنى فن استخدام اليد الخالية والمعنى الحرفي للعبة “الكيوكوشنكاي” هو الحقيقة العليا وشعارها ليس في الهجوم ولكن في نتيجة الهجوم.

وأوضح عكازه أن اللاعب يستخدم الأقدام والأيدى في اللعبة، وأنها خليط من عدة ألعاب، مؤكدًا بأنها تعد هذه اللعبة من أقوى الطرق وأشهرها وأكثرها انتشارًا في العالم .

وقد شارك في البطولة العديد من المتدربين تتراوح أعمارهم مابين سن السابعة حتى الخامسة عشر، وقد تحصل في ختام البطولة اللاعب “سيف الدين على بوصيدا” على الترتيب الأول و”منير محمد الجيلاني” على الترتيب الأول مكرر. (وال – بنغازي) رع / ع ع

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