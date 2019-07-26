يوفي يتعادل وديا مع نجوم الدوري الكوري الجنوبي

انتهت مباراة يوفنتس الإيطالي ونجوم الدوري الكوري الودية بالتعادل الإيجابي 3-3 ضمن الجولة الآسيوية للبيانكونيري استعدادا للموسم الجديد.

تشكيلة السيدة العجوز التي خلت من نجمها البرتغالي كريستيانو رونالدو تكونت من تشيزني، دي ليخت، بيانيتش، ماندزوكيتش، كانسيلو، هيجواين، إيمري تشان، روجاني، بيرنانديسكي، بيرواتا وموراتوري.

وكانت الأسبقية للكوريين الذين سجلوا هدف التقدم منذ الدقيقة 7 بواسطة أوسمار مدافع فريق سيول، لكن الرد لم يتأخر من الإيطاليين وكان هدف التعادل في الدقيقة 9 عبر موراتوري، ولم ينته السجال في الشوط الأول فقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة تقدم تشيزينا لأصحاب المكان، وهكذا أسدل الستار على الــ 45 الأولى بتفوق نجوم كوريا الجنوبية.

وتواصل في الشوط الثاني تألق الفائزين وأضاف آدم تاجارت الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 50 لكن يوفي لم يستسلم وأحرز الثاني بأقدام لاعبه ماتويدي في الدقيقة 77 بينما تولى ماتياس بيريرا هدف التعادل.

ويشار أن استعدادات يوفنتس الإيطالي للموسم الجديد ستختتم بلقاء أتليتيكو مدريد الإسباني في العاشر من شهر أغسطس المقبل.

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