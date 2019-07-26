منتخب المحليين يفقد نتيجة وديته أمام نهضة بركان المغربي

فقد المنتخب الوطني للمحليين نتيجة مباراته الودية التحضيرية الثانية التي خاضها أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

واحتضن المباراة ملعب مولاي رشيد في الرباط، حيث كان اللقاء فرصة للمدرب جلال الدامجة لاختبار جل اللاعبين وتصور ملامح التشكيلة الأساسية التي سيعتمدها أمام نظيره التونسي لاقتلاع ورقة الترشح لنهائيات شان الكاميرون 2020.

وقد سُجل هدف المبارة الوحيد في الدقيقة 11 بأقدام اللاعب المغربي محمد عزيز، حيث حاول الطرفان طيلة الوقت المتبقي تعديل النتيجة لكن لم يتسن لهم ذلك وانتهت المباراة بهدف نظيف.

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