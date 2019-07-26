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بوروسيا دورتموند يمتثل لرغبات برشلونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توصل فريق بوروسيا دورتموند الألماني إلى اتفاق مع برشلونة الأسباني بشأن ضم لاعبه البرازيلي مالكوم.

وبحسب ماورد بصحيفة “كالتشيو ميركاتو” فإن برشلونة اشترط على نظيره الألماني الحصول على 42 مليون يورو من أجل التفريط في لاعب جناحه الذي قدم للكامب نو في مستهل الموسم الكروي الماضي من بوردو الفرنسي.

ووفق نفس المصدر أظهر بوروسيا دورتموند قبوله لشروط إدارة البلوغرانا حيث يسعى تعويض انتقال لاعبه الأميريكي كريستيان بوليسيتش الى تشيلسي الانجليزي.

وتجدر الإشارة أن الجناح البرازيلي مالكوم لم تكلل تجربته القصيرة في برشلونة بالنجاح والتي امتدت لموسم واحد سجل فيه 4 أهداف وصنع اثنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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