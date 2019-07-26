بوروسيا دورتموند يمتثل لرغبات برشلونة

توصل فريق بوروسيا دورتموند الألماني إلى اتفاق مع برشلونة الأسباني بشأن ضم لاعبه البرازيلي مالكوم.

وبحسب ماورد بصحيفة “كالتشيو ميركاتو” فإن برشلونة اشترط على نظيره الألماني الحصول على 42 مليون يورو من أجل التفريط في لاعب جناحه الذي قدم للكامب نو في مستهل الموسم الكروي الماضي من بوردو الفرنسي.

ووفق نفس المصدر أظهر بوروسيا دورتموند قبوله لشروط إدارة البلوغرانا حيث يسعى تعويض انتقال لاعبه الأميريكي كريستيان بوليسيتش الى تشيلسي الانجليزي.

وتجدر الإشارة أن الجناح البرازيلي مالكوم لم تكلل تجربته القصيرة في برشلونة بالنجاح والتي امتدت لموسم واحد سجل فيه 4 أهداف وصنع اثنين.

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