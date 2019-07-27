أكرم الزوي في طريقه لتجديد عقده مع الاتحاد لموسم واحد

كشفت مصادر داخل نادي الاتحاد أن اللاعب الدولي أكرم الزوي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، في طريقه لتجديد عقده مع الفريق لمدة موسم واحد ليكون ضمن استحقاقات الفريق في الموسم الجديد 2019 / 2020.

وأضافت المصادر أن الزوي قرر البقاء مع الاتحاد من أجل المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لموسم 2019 /2020. ويمتلك الزوي عدة عروض من داخل ليبيا وخارجها ومن بينها عروض من الدوريات العربية في الكويت والأردن والبحرين.

يشار إلى أن الاتحاد يواصل استعدادته للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية ممثلاً عن الأندية الليبية بصفته بطلا لآخر بطولة من كأس ليبيا. وكانت قرعة الكونفيدرالية قد أسفرت عن وقوع الاتحاد، في مواجهة فريق الجيش الوطني من النيجر بالدور التمهيدي الـ”64″ للبطولة على أن تكون مباراة الذهاب أحد أيام 9 و10 و11 شهر أغسطس المقبل.

كما يتأهل الفريق الفائز من مواجهتي الذهاب والإياب إلى الدور الـ32 للبطولة ليواجه فريق حسنية أكادير المغربي على أن تكون مباراة الذهاب في المغرب منتصف شهر سبتمبر المقبل.

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