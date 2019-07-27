“بن علي” يقود كروتوني لتحقيق فوزه الودي الثالث استعدادا للموسم الجديد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي كروتوني، الذي يضم بين صفوفه محترفنا الدولي الليبي أحمد بن علي، فوزا معنويا بنتيجة 2/ 1 على حساب فريق مونوبولي في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن استعداد كروتوني للموسم الجديد 2019 / 2020 في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وشارك “بن علي” في المباراة منذ بدايتها لتكون المرة الأولى التي يلعب فيها محترفنا الدولي أساسيا مع كروتوني الذي خاض حتى الآن 3 وديات.

وجاء أهداف المباراة كالتالي، حيحث أحرز كروتوني الهدفين في الدقيقتين 15 و47 فيما سجل مونوبولي في الدقيقة 39.

يشار إلى أن “بن علي” شارك في المباراة الودية الأولى كبديل في الشوط الثاني وانتهت بفوز كروتوني 14/ 0 وغاب عن المباراة الثانية وانتهت بفوز كروتوني أيضا 6/ 2.

يذكر أن الصحف الإيطالية كشفت خلال الأيام القليلة الماضية عن اقتراب بيروجيا من ضم محترفنا في ضربة كبيرة للميركاتو الصيفي في الدوري الإيطالي للدرجة الثانية.

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