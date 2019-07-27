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الليبي عمر فطيس يحصد فضية البطولة العربية للشطرنج بالأردن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

حصد اللاعب الليبي عمر فطيس، القلادة الفضية بالبطولة العربية للشطرنج، لفئة 10 سنوات، بعد منافسة كبيرة مع الفلسطيني محمد سيدر الذي توج بذهبية البطولة التي تقام بالأردن حاليا.

وقدم فطيس مردود أكثر من رائع تحت قيادة مدربه خالد بن ناصر، وحصد فضية البطولة بفارق نقطة واحدة لصالح البطل الفلسطيني.

ونجح فطيس في حصد 4 ميداليات خلال مشاركاته الخارجية الأربع، في البطولة العربية وبطولة المنستير.

وحصل فطيس على المركز الثاني مكرر ببطولة العرب تحت سن 8 سنوات بالإمارات سنة 2017 تحت قيادة المدرب هاشم النعميز، فيما حصل على المركز الثالث ببطولة العرب تحت سن 10 سنوات بتونس سنة 2018  تحت قيادة المدرب هاشم النعمي.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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