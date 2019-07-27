وائل اصديره يقترب من مرافقة المهدي الكوت بالاتحاد المنستيري التونسي

بات اللاعب الدولي الليبي وائل اصديره، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي، قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الدوري التونسي في الموسم الكروي الجديد 2019 / 2020.

ودخل فريق الاتحاد المنستيري في مفاوضات جادة مع اللاعب من أجل ضمه في موسم الانتقالات الصيفية الجاري، حيث من المنتظر أن يتم الاتفاق بشكل نهائي بين اللاعب وبين إدارة الفريق التونسي خلال الساعات القليلة القادمة.

وفي حال انتقال وائل اصديره إلى فريق الاتحاد المنستيري التونسي فإنه سيرافق محترفنا الليبي المهدي الكوت الذي يخوض حاليا استعداداته مع الفريق للموسم الجديد 2019 / 2020 بالدوري التونسي للمحترفين.

الجدير بالذكر أن اصديره تلقى عرضاً احترافياً للانتقال إلى الدوري المصري، من بوابة فريق حرس الحدود إلى أن المفاوضات بين اللاعب وإدارة النادي المصري لم تكلل بالنجاح.

وشهدت الفترة الأخيرة، خروج أكثر من لاعب ليبي للاحتراف سواء في الدوري المصري أو الدوري التونسي، خاصة في ظل غموض موقف انطلاق بطولة الدوري الليبي الممتاز بسبب الوضع الأمني في البلاد.

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