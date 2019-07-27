“الشلماني” يكشف عن شرط اتحاد الكرة لاستقدام مدرب أجنبي لقيادة فرسان المتوسط

كشف عبدالحكيم الشلماني، رئيس اتحاد كرة القدم عن شرط المكتب التنفيذي للاتحاد لاستقدام مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة التي تشهد استحقاقات قارية مهمة بداية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون إضافة إلى التصفيات التي سيخوضها منتخب المحليين والمؤهلة لنهائيات “الشان 2020” .

وقال الشلماني، في تصريحات لـ”218″، أنه لا يمانع في التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة فرسان المتوسط في الاستحقاقات القادمة ولكن ذلك يتوقف على توفرت الأموال اللازمة للتعاقد مع هذا المدرب الأجنبي الذي سيتقاضى راتبا كبيرا وبالدولار.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة الليبي أن مجلس الإدارة لم يكن يرغب في إلغاء بطولة الدوري الممتاز عن الموسم الماضي، إلا أن الوضعية العامة للبلاد لم تكن تسمح باستمرار بطولة الدوري ولذلك تم إلغاء البطولة وكأنها لم تكن.

ونوه إلى أن مستقبل بطولة الدوري في الموسم الكروي الجديد 2019 / 2020 مرتبط أيضاً بالظروف الأمنية والوضعية العامة في البلاد فإذا توافرت الظروف الأمنية الجيدة سيتم اتخاذ قرار بانطلاق البطولة في موعدها الذي تم تحديده منتصف سبتمبر المقبل.

وفي نفس السياق، طالب رئيس اتحاد الكرة ، عمار بهلول، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بالاعتذار للشعب الليبي لما بدر منه من كلمات بعد خسارته في انتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” والتي أقيمت بمصر على هامس منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر والتي نجح فيها الشلماني ليكون ممثلا عن ليبيا في المكتب التنفيذي.

وحصل عمار بهلول على 21 صوتًا من إجمالي الأصوات، فيما تحصل عبد الحكيم الشلماني على 29 صوتًا، ليخسر عمار بهلول رهانه من أجل العضوية في المكتب التنفيذي للكاف.

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