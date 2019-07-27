منصور رزق ينتقل رسميًا لاتحاد تطاوين التونسي قادماً من الأخضر

أعلن نادي الاتحاد الرياضي تطاوين التونسي عن التعاقد بشكل رسمي مع منصور رمضان رزق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأخضر، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية ليكون ضمن استحقاقات الفريق في الموسم المقبل 2019 / 2020.

وقالت مصادر خاصة لـ”ريميسا” أن منصور رزق وقع رسميا على عقود الانضمام إلى فريق الاتحاد تطاوين لمدة موسم واحد فقط، مضيفة أن اللاعب سوف ينضم يوم الاثنين المقبل إلى تدريبات الفريق في مسكره المغلق بمدينة سوسة التونسية استعدادا للموسم المقبل.

يعتبر منصور رزق مدافع الأخضر من أفضل المدافعين في بطولة الدوري الليبي الممتاز وأحد الأعمدة الأساسية في فريق الأخضر والذي اعتمد عليه الجهاز الفني بشكل دائم خلال مباريات البطولة.

ويتميز اللاعب بالقوة والسرعة، حيث يجيد التغطية وكذلك الرقابة وضربات الرأس، بالإضافة إلى امتلاكه مهارة التهديف.

وكان أحد أبرز أهداف منصور رزق خلال بطولة الدوري عن الموسم الماضي – الملغي- هدفه في شباك نجوم أجدابيا خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة العاشرة من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

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