أتلتيكو يقسو على الريال في الديربي الودي

شهدت المواجهة الودية بين أتلتيكو مدريد وغريمه الريال في بطولة كأس الأبطال الودية والتي احتضنتها ولاية نيوجيرسي الأميريكية عشرة أهداف في المجمل حيث انتهت بسبعة أهداف مقابل ثلاثة لمصلحة الروخي بلانكس.

ولم تحتج سباعية أتلتيكو مدريد لمقدمات بعدما افتتح دييغو كوستا أول أهداف المباراة في الدقيقة الأولى، وعزز المنضم حديثاً البرتغالي جواو فيليكس تقدم أتلتيكو في الدقيقة السابعة، ليضيف البديل آنحيل كوريا الهدف الثالث بعدما شارك بديلا للمهاجم ألفارو موراتا، ولم تكتمل نصف الساعة من المباراة لينجح كوستا من تسجيل الهدف الرابع بعد تمريرة من ساؤول نيغيز.

وواصل دييغو كوستا مهرجان الأهداف في الوقت بدل الضائع بإحرازه الهدف الخامس من علامة الجزاء، وبعد الاستراحة استمر اكتساح أتلتيكو مدريد وتمكن جواو فيليكس من صناعة الهدف السادس لدييغو كوستا والذي سجل السوبر هاتريك ي الدقيقة الحادية والخمسين، ليسجل المدافع ناتشو هدف تقليص الفارق في الدقيقة الرابعة والخمسين، قبل أن يتحصل دييغو كوستا على البطاقة الحمراء في الدقيقة الرابعة والستين إلى جانب مدافع الريال داني كارفاخال.

وتمكن فيتولو من تسجيل هدف الروخي بلانكوس السابع، قبل أن يقلص الميرينغي الفارق بهدفين سجلهما في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة بواسطة الفرنسي بنزيما من علامة الجزاء وخافيير هيرنانديز لينتهي الديربي الذي يقام للمرة الأولى خارج الملاعب الأوروبية لمصلحة أبناء سيميوني.

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