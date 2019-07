المنافسة تتجدد بين ميسي ورونالدو للفوز بجائزة أفضل هدف للموسم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أمس الجمعة، عن قائمة مختصرة من عشرة لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف للموسم (2018-2019)، ضمن المسابقات التي ينظمها.

حيث جاء النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، في مقدمة القائمة المختصرة من 10 لاعبين لنيل جائزة أفضل هدف.

هذا وتصدر رونالدو، الفائز بجائزة الموسم الماضي، القائمة بهدفه الذي أحرزه في مرمى مانشستر يونايتد، فريقه سابقاً، خلال منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

بينما اختير للقائمة هدف ميسي الذي سجله من ركلة حرة في شباك ليفربول، في لقاء الذهاب للدور قبل النهائي لدوري الأبطال.

ودخلت القائمة لاعبة واحدة وهي التشيكية كاترجينا سفيتكوفا.

كما دخل قائمة المرشحين العشرة الأوائل أيضا كل من: الكرواتي إيفان راكيتيش، والإسباني بيدرو رودريغيز، والسنغالي إسمايلا سار، البرتغالي ناني ومواطنه دانيلو ، والفرنسي ديفيد فاوبالا ومواطنه إنزو ميلو، والتشيكية كاترجينا سفيتكوفا.

