بن سبيعيني على رادار مونشنغلادباخ

بدأ بروسيا مونشنغلادباخ الألماني مفاوضات جدية للتعاقد مع المدافع الجزائري رامي بنسبيعيني من رين الفرنسي في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن الفريق الألماني قدم عرضاً أول للتعاقد مع مدافع المنتخب الجزائري، وصل إلى سبعة ملايين ونصف المليون يورو بعدما أراد مونشنغلادباخ التعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي.

ومن المتوقع أن يرفض الفريق الفرنسي العرض المقدم للتعاقد مع بنسبيعيني، خاصة بعدما ظهر المدافع رفقة منتخب بلاده بمستوى كبير، والتتويج بكأس أمم أفريقيا في النسخة الأخيرة في مصر للمرة الثانية في تاريخ الجزائر بعد عام 1990.

وخاص صاحب الأربعة والعشرين عاماً 152 مباراة في رحلته الاحترافية وساهم في تسعة أهداف في المجمل.

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