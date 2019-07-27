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بن سبيعيني على رادار مونشنغلادباخ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ بروسيا مونشنغلادباخ الألماني مفاوضات جدية للتعاقد مع المدافع الجزائري رامي بنسبيعيني من رين الفرنسي في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن الفريق الألماني قدم عرضاً أول للتعاقد مع مدافع المنتخب الجزائري، وصل إلى سبعة ملايين ونصف المليون يورو بعدما أراد مونشنغلادباخ التعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي.

ومن المتوقع أن يرفض الفريق الفرنسي العرض المقدم للتعاقد مع بنسبيعيني، خاصة بعدما ظهر المدافع رفقة منتخب بلاده بمستوى كبير، والتتويج بكأس أمم أفريقيا في النسخة الأخيرة في مصر للمرة الثانية في تاريخ الجزائر بعد عام 1990.

وخاص صاحب الأربعة والعشرين عاماً 152 مباراة في رحلته الاحترافية وساهم في تسعة أهداف في المجمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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