اخبار الرياضة

فلامينغو يقدم الظهير فيليبي لويس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم فلامينغو البرازيلي الظهير فيليبي لويس بشكل رسمي بعد انتقاله في صفقة انتقال حر، قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني ليصبح تاسع صفقات الفريق في الموسم الجديد.

ووقع اللاعب البرازيلي عقداً سيربطه من فلامينغو إلى غاية عام 2021 لينضم فيليبي إلى قائمة تدعيمات الفريق، وقال اللاعب إنه خلال الأعوام المقبلة سيلتحق المهاجم الإسباني دييغو كوستا بالفريق حسبما أكد له.

وسيلعب اللاعب إلى جانب لاعبين خاضوا عديد التجارب الأوروبية وأبرزهم الظهير الأيمن لبايرن ميونخ السابق رافينيا، إضافة إلى جيرسون لاعب روما الإيطالي السابق ودييغو ريباس لاعب يوفنتوس وفيدربريمن السابق، وكان الظهير البرازيلي قد توج مع منتخب بلاده ببطولة كوبا أميركا الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك