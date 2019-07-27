فلامينغو يقدم الظهير فيليبي لويس

قدم فلامينغو البرازيلي الظهير فيليبي لويس بشكل رسمي بعد انتقاله في صفقة انتقال حر، قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني ليصبح تاسع صفقات الفريق في الموسم الجديد.

ووقع اللاعب البرازيلي عقداً سيربطه من فلامينغو إلى غاية عام 2021 لينضم فيليبي إلى قائمة تدعيمات الفريق، وقال اللاعب إنه خلال الأعوام المقبلة سيلتحق المهاجم الإسباني دييغو كوستا بالفريق حسبما أكد له.

وسيلعب اللاعب إلى جانب لاعبين خاضوا عديد التجارب الأوروبية وأبرزهم الظهير الأيمن لبايرن ميونخ السابق رافينيا، إضافة إلى جيرسون لاعب روما الإيطالي السابق ودييغو ريباس لاعب يوفنتوس وفيدربريمن السابق، وكان الظهير البرازيلي قد توج مع منتخب بلاده ببطولة كوبا أميركا الماضية.

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