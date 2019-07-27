تواصل أعمال تطوير ملعب نادي الشط بطرابلس

تتواصل أعمال التطوير والصيانة بملعب نادي الشط بطرابلس بإشراف من الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وشهد الملعب عمليات فرش الأرضية بالعشب الصناعي إلى جانب تطوير مرافقه، حيث وصلت إلى مرحلة التطوير الشاملة بحجرات تغيير الملابس والحكام وإدارة الملعب، إضافة إلى الأعمال الإنشائية لتجهيزه لاحتضان المباريات الرسمية المقبلة.

وتعمل هيئة الشباب والرياضة على صيانة أغلب الملاعب في الفترة الأخيرة في إطار الخطة الموضوعة للصيانة الشاملة والتي اتخذتها الهيئة لتطوير البنية التحتية الرياضية قبل انطلاق الموسم الرياضي المقبل والذي حدده اتحاد الكرة في سبتمبر القادم.

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