افتتاح مدرسة لتعليم الناشئين بنادي التحدي حج حجيل

افتتحت إدارة نادي التحدي حج حجيل مدرسة لتعليم النشائين أساسيات كرة القدم، هدفها إنتاج أسماء شابة في كرة القدم وتنمية المهارات لدى اللاعبين وصقلها للقضاء على أوقات الفراغ بالنادي عقب نهاية العام الدراسي.

وقامت إدارة النادي بافتتاح المدرسة بمجهودات ذاتية ودون دعم مالي مقدم من قبل جهات الدولة، حيث تشمل الصغار من مواليد 2007 و2008 و2009.

وتسعى إدارة النادي رغم نقص إمكانياتها المادية إلى تكوين جيل رياضي جديد يخدم النادي ويمول الرياضة الليبية بلاعبين جدد، في انتظار الدعم المالي من قبل هيئات الرياضة.

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