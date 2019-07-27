اللافي يلتحق بتدريبات اتحاد العاصمة

التحق المهاجم الليبي الدولي المحترف بصفوف نادي اتحاد العاصمة الجزائري، مؤيد اللافي، بتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد وبغية الحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي.

ورغم بعض الأخبار التي تحدثت عن انتقال اللاعب إلى الرجاء المغربي إلا أنه فضّل البقاء مع فريقه في الموسم الجديد.

ويقيم نادي اتحاد العاصمة الجزائري معسكرا تحضيريا هذه الأيام في تونس تتخلله بعض المباريات الودية لضمان الانطلاقة بالصورة المثالية في الموسم المقبل.

وسينطلق الدوري الجزائري في منتصف شهر أغسطس المقبل، حيث يقوم الفريق هذه الأيام بإبرام بعض التعاقدات قبل بداية الموسم.

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