برشلونة يتغلب على فيسيل كوبي الياباني وديا

فاز برشلونة على فيسيل كوبي الياباني، اليوم السبت، بهدفين دون رد ضمن تحضيرات النادي الكاتالوني للموسم الكروي الجديد.

وسجل الشاب كارليس بيريز هدفي برشلونة في المباراة حيث افتتحهما في الدقيقة 59 ليعود نفس اللاعب محرزاً ثاني أهداف البلوغرانا بتسديدة بالقدم اليسرى قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، وشهدت المباراة الودية مشاركة الفرنسيين أنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي والبرازيلي مالكوم إضافة إلى الهولندي الشاب دي يونغ.

وتأتي المباراة ضمن جولة برشلونة الآسيوية حيث واجه الفريق الذي يضم الإسبانيين أندريس أنييستا والمهاجم دافيد فيا.

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