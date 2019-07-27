داني ألفيس يشعل الصحافة بـ”تصريح غريب”

أقدم اللاعب المخضرم داني ألفيش على حركة هزت مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات المختصة في الرياضة عندما عرض نفسه للبيع على صفحته الرسمية انستغرام وكتب “أبحث عن عمل.. أين أضع سيرتي الذاتية”.

وأضاف نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الفرنسي “أعلموني ان وجدتم.. لو لديكم الوقت لقراءة هذا المنشور”.

ويمر قائد منتخب السامبا المتوج معه بكوبا أميركا في نسختها الأخيرة بفترة فراغ وحيرة بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان.

ولم يجدد مجلس إدارة الفريق الباريسي عقد الفيس وخرج من النادي بالمجان الصيف المنقضي.

وحسب تقارير صحفية أوروبية اقترب النجم المخضرم من عدة أندية انجليزية مثل وتوتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي لكن لم يتم التعاقد كما أشيع في وقت ما أنه عرض نفسه على فريقه السابق برشلونة.

ومن أبرز التعليقات على منشور ألفيش كانت لمدربه السابق في البلوغرانا بيب غوارديولا حين قال “أعلم تمامًا موقف داني ألفيس، ولكن لدي في مركزه وفرة عددية”.

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