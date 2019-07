أتلتكو مدريد يسحق النادي الملكي بسبعة أهداف

خسر ريال مدريد على يد جاره أتلتيكو مدريد، بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة جمعتهما في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال.

حيث تناوب على تسجيل سباعية “الرخي بلانكوس”، كل من دييغو كوستا “رباعية”، والوافد الجديد البرتغالي جواو فيليكس، والأرجنتيني آنخيل كوريا، وفيتولو.

أما ثلاثية الفريق الملكي، فجاءت عن طريق ناتشو فيرنانديز، والفرنسي كريم بنزيما، وخافيير هيرنانديز.

هذا وخاض ريال مدريد المباراة بتشكيلته الأساسية، بقيادة سيرخيو راموس، ولوكا مودريتش، ومارسيلو، وتوني كروس، وبنزيما، والوافد الجديد إيدين هازارد، إلا أن ذلك لم يجنبه تكبد خسارة فادحة.

وشهد اللقاء طرد أفضل لاعب في المباراة كوستا، والظهير الأيمن لنادي ريال مدريد داني كارفخال.

