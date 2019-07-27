طقطق: تكونت في النصر وتطورت مع الأهلي طرابلس

قال اللاعب الدولي المحترف في صفوف المصري البورسعيدي حديثا مفتاح طقطق في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للنادي إن الفضل وراء تألقه يرجع لتكونه في مدرسة الفئات السنية بنادي النصر وصولا للفريق الأول.

ولم يخفِ في كلماته حبه للنادي الأهلي طرابلس الذي وعلى الرغم من فترته القصيرة معه إلا أنه قدم له دعما كبيرا في وصوله لهذه المرحلة وخاصة في احترافه الأخير الذي جاء عن طريق المدرب إيهاب جلال.

وانتقل طقطق إلى فريق المصري البورسعيدي بموجب عقد يجمعه مع النادي لمدة موسمين في أول تجربة احترافية له بعدما توج مع النصر في وقت سابق بلقب الدوري الممتاز.

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