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طقطق: تكونت في النصر وتطورت مع الأهلي طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال اللاعب الدولي المحترف في صفوف المصري البورسعيدي حديثا مفتاح طقطق في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للنادي إن الفضل وراء تألقه يرجع لتكونه في مدرسة الفئات السنية بنادي النصر وصولا للفريق الأول.

ولم يخفِ في كلماته حبه للنادي الأهلي طرابلس الذي وعلى الرغم من فترته القصيرة معه إلا أنه قدم له دعما كبيرا في وصوله لهذه المرحلة وخاصة في احترافه الأخير الذي جاء عن طريق المدرب إيهاب جلال.

وانتقل طقطق إلى فريق المصري البورسعيدي بموجب عقد يجمعه مع النادي لمدة موسمين في أول تجربة احترافية له بعدما توج مع النصر في وقت سابق بلقب الدوري الممتاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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